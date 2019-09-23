Bosna Hersek heyetinden Kayseri Müftülüğüne ziyaret

Kayseri'ye, "Bosna Hersek Kardeş Şehir Projesi" kapsamında gelen Gorazde Müftüsü Remziya Pitiç ve beraberindeki heyet, müftülüğü ziyaret etti.

Kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren heyet, İl Müftüsü Şahin Güven'le de bir araya geldi.

Kayseri Müftülüğüne gerçekleştirilen ziyarette konuşan Güven, savaş sonrası müftülükleri öncülüğünde Gorazde'de bir cami inşa ettirdiklerini anımsattı.

Gorazde kentinin simgesi olan bu caminin inşaatına vesile olan Necmettin Nursaçan ve yardım eden bütün kuruluşlara teşekkür eden Güven, "Bu kardeşlik bağları gittikçe devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış odluğu bir karar gereği Bosna Hersek'in bütün şehirleri Kayseri İl Müftülüğünün kardeş şehri haline geldi. Bundan sonra daha yoğunluklu bir şekilde, karşılıklı kültür alışverişleri, yardımlaşma ve birbirimize katacağımız şeylerin olduğuna inanıyoruz." dedi.

Müftü Remziya Pitiç de Grazde'nin cami yapılmadan önce küçük bir kasaba olduğunu, cami yapıldıktan sonra tam bir şehre dönüştüğünü anlattı.

Bunda bütün Kayserililerin desteği bulunduğunu dile getiren Pitiç, "Bu proje herkese bir şey gösterebilir. Birlikte olduğumuz sürece, beraber bir işe başladığımız sürece bizim manevra alanımız çok geniş oluyor." dedi.

Konuşmaların ardından Güven, Pitiç'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.