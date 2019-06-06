Bosna Hersek ile Türkiye milli arşivleri arasında iş birliği protokolü

Bosna Hersek Devlet Arşivi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında dijital arşiv ortamına aktarılan Osmanlı belgelerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.Bosna Hersek'in kuzeyindeki Laktasi Belediyesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arşiv Çalışanları Kongresi kapsamında iki ülkenin milli arşivleri arasında imzalanan protokol, dijital arşiv ortamına aktarılan belgelerin, hem Bosna Hersek hem de Türkiye'den araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlayacak.Kongreye katılan Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ve Türkiye'deki arşivlerin çok önemli belgeler ihtiva ettiğine ve iki ülkenin tarihi ve geçmişi hakkında çok önemli bilgiler verdiğine işaret etti.Bu çerçevede daha önce yapılmış iş birliği protokolünün daha somut hale getirildiğini kaydeden Ünal, "Bugün tarihi hafızamızın karşılıklı olarak dijital ortama alınması, bu belgelerin dijitalleştirilmesi ve daha sonra araştırmacılara, tarihçilere ve kamuoyundaki birçok kişiye hizmet verebilmesini sağlayacak olan bir adımı attık burada." diye konuştu.Ünal, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğinin de son derece önemli olduğunun altını çizdi.Bosna Hersek Devlet Arşivi Müdürü Sasa Klepic de söz konusu protokolün, asırlardır Bosna Hersek arşivlerinde muhafaza edilen Osmanlı dönemine ait belgelerin dijital ortama aktarılmasını öngördüğünü anımsatarak, "Belgeler Osmanlıca oldukları için içerikleri hakkında bilgimiz yok. Ülkemizde bu belgeleri okuyabilen kişilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez." şeklinde konuştu.Klepic, Türk uzmanlar tarafından okunup taranacak belgelerin, 36 ay içerisinde çağdaş Türk diline tercüme edileceğini ve bu şekilde Bosna Hersekli araştırmacılar için de daha anlaşılabilir hale geleceğini ifade etti.