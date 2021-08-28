Bosna Hersek'te 26 yıl önce yaşanan pazar yeri katliamının kurbanları törenle anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kurban, katliamın 26. yılında törenle anıldı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan programa, Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, programda yaptığı konuşmada, korkunç katliamı her yıl ayrı bir hüzünle hatırladığını ifade etti.

Törene çok sayıda vatandaşın katılmasının gurur verici olduğunu söyleyen Karic, "Bizim buradan göndermek istediğimiz mesaj Bosna Savaşı'nda yaşananları affettiğimiz, affetmek istediğimiz fakat unutulmasına asla izin vermeyeceğimizdir." diye konuştu.

Karic, daha iyi bir geleceğin inşa edilebilmesi için kurbanlara ve yakın tarihte yaşananlara saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

KS Meclis Başkan Yardımcısı Vibor Handzic de Saraybosna halkının hayatta kalmak için mücadele ederken öldürüldüğü tek katliamın pazar yeri katliamı olmadığını anımsatarak "Siviller ekmek kuyruklarında, cenaze törenlerinde, oyun parklarında, pazar yerlerinde ve şehrin farklı noktalarında öldürülmüştür." şeklinde konuştu.

Savaş mağduru Sefika Skorupan da katliamın yaşandığı günü asla unutamayacağını vurgulayarak "Umarım bunu yapanlar karşılığını bulurlar. Masum insanlara, masum çocuklara nasıl saldırabilirler, anlamıyorum." dedi.

Savaşta yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Skorupan, "Savaş mağdurlarının koruma altına alınması için daha somut adımların atılması gerekiyor. Herkesin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılanlar, kurbanlar için yapılan anıta çiçek bırakıp dua etti.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken, şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmişti.