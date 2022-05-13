Bosna Hersek'te "Köprüler ve İnsanlar" resim sergisi açıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Köprüler ve İnsanlar" adlı resim sergisi açıldı.

TRT spikeri Esra Kaya'ya ait eserlerin yer aldığı ve küratörlüğünü Muhammed Yasir Göz'ün üstlendiği sergi, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlendi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, köprülerin sadece şehirleri değil insanları da buluşturduğunu, kültürler arası dostluğu, kardeşliği ve bağı simgelediğini ifade ederek, "Bizim Bosna Hersek ve Saraybosna ile bir köprüye ihtiyacımız yok. Zaten köklerimiz bir, atalarımız bir. Fatih Sultan Mehmed Han ve Osmanlı döneminden gelmiş kardeşliğimiz var. Hepimiz tek atadan geldik." dedi.

Kaya, "Köprüler, Bosna Hersek'in simgesi, Bosna Hersek deyince aklımıza Mostar Köprüsü geliyor. Köprüleri resmederek, burada sizler ile bir araya gelme fırsatı yakaladım. Belki de bu ecdadın bir evladı olarak sizinle bir araya gelmem gerekiyordu. Allah da nasip etti." diye konuştu.

Resimlerinde daha çok insanların, kadınların, çocukların, köy hayatının ve hayvanların olduğunu anlatan Kaya, "Bizi birbirimize bağlayan köprüleri de resmettim. Sulu boya kullanarak amatör olarak yaptığım eserleri burada sunmak istedim." ifadelerini kullandı.

Kaya, resim dersleri alarak başladığı hobisinin geliştiğini, eserlerinin insan teması içerdiğini, Mostar Köprüsü'nün aklına geldiğini ve bu iki fikrin birleşerek "Köprüler ve İnsanlar" temasına dönüştüğünü kaydetti.