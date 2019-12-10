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Bosna Hersek'te Türk filmleri haftası

6 saat önce

Bosna Hersekliler, 11-15 Aralık'ta bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek etkinlik kapsamında Türk sinemasının güzel örneklerini izleme imkanı bulacak.

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Bosna Hersekliler, 11-15 Aralık'ta bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek etkinlik kapsamında Türk sinemasının güzel örneklerini izleme imkanı bulacak.


Yönetmenliğini Kemal Uzun'un yaptığı "Ankara Yazı-Veda Mektubu" filminin gösterimi ile başlayacak etkinlik çerçevesinde, filmin başrol oyuncusu Gürkan Uygun da Bosnalı hayranlarıyla bir araya gelecek.


Türk Film Haftası kapsamında ayrıca "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları", "Bana Masal Anlatma", "Ayla", "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Can Dostlar" isimli filmler de gösterilecek.


Etkinlik, bu yıl ilk kez Bosna Hersek'in tamamına yakınını kapsayacak şekilde 23 farklı şehirde düzenlenecek.

Veda Mektubu, Saraybosna, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:08 
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