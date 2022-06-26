Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi

26.06.2022 15:30

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasındaki merkezi törenle sona erdi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasındaki merkezi törenle sona erdi.

Prusac'taki 280 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine binlerce kişi katılırken, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kılınan öğle namazıyla bu yılki şenlikler de tamamlanmış oldu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta Boşnak halkının yok edilmek istendiğini anımsatarak "Kendimize inanmalı ve mücadele etmeliyiz. Bizim dinimiz, dilimiz, kültürümüz, toprağımız ve devletimiz var." dedi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic de Kovid-19 salgınının ardından şenliklerin eski ihtişamına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programa ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Şehzadeler, Karatay ve Selçuklu belediyeleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun bir süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet ve dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi - Son Dakika
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