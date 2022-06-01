Boşnak şarkıcı Dino Merlin yarın akşam Ankaralı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Bosna Hersekli başarılı sanatçı Dino Merlin, yarın akşam vereceği Ankara konseri için kentle özdeşleştiğini düşündüğü akustik bir repertuvar hazırladığını söyleyerek, müzikseverleri özel bir konserin beklediğini ifade etti.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın akşam Ankaralı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Merlin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul'da konser verdiğini ancak Ankara'da ilk kez sahne alacağını ifade ederek, "Ankara özel bir yer. Kendi içerisinde akustiği ve filarmonisi olan bir kent. Bu nedenle son derece özenli olmalısın. Ben de böyleyim." dedi.

Ankaralı seyirciler için kentin özelliğiyle özdeşleştiğini düşündüğü akustik bir repertuvar hazırladığını aktaran Merlin, "Son derece mutlu hissettiğim özel bir konser olacak." ifadesini kullandı.

Merlin, Ankara'nın ardından Karadağ'da sahne alacağını söyleyerek, yeni albümün ise 5 Ekim'de çıkacağı müjdesini verdi.

Şarkı sözü yazmanın muhteşem bir yolculuk olduğunu belirten Merlin, şarkılarının birçoğunu eşi Amela için yazdığını ifade etti.

Merlin, her zaman orta yoldan ilerleyen biri olduğuna işaret ederek, "Asla aşırıya kaçan bir insan olmadım. Orta yolu seçmek benim için diğer insanları ve onların ihtiyaçlarını anlamakla eş değer. Sadece senin değerlerin doğru olamaz. Yürüdüğümüz yol sadece bizim değil." diye konuştu.

Türkiye'den en son 2018'de konser verdi

En son 2018'de Türkiye'de konser veren Merlin, yarın akşam CSO ADA Ankara'da sahne alacak.

Asıl adı Edin Dervishalidovic olan Boşnak şarkıcı, söz yazarı ve besteci, 12 Eylül 1962'de Saraybosna'da dünyaya geldi.

Usta yorumcu, 1983 yılında Merlin grubunu kurarak müzik hayatına başladı ve bu grupla 5 albüm çıkardı. Dino Merlin adıyla 1991'de solo kariyerine başlayan sanatçı, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Bosna Hersek'teki savaş (1992-1995) sırasında Saraybosna'yı terk etmeyen sanatçı, bu dönemde de şarkı söylemeye devam etti.

Dino Merlin'in 2000 yılında çıkardığı "Sredinom" adlı albümü, eski Yugoslav devletini oluşturan 5 ülkede en çok satan albüm oldu. Sanatçı, 400 bin nüfuslu Saraybosna'da, şehrin en büyük stadı Kosevo'da 100 bin kişiye konser vererek de başarısını sergiledi.