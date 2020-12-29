Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan "Lincoln heykeli" kaldırıldı - Son Dakika

Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan "Lincoln heykeli" kaldırıldı

29.12.2020 23:37
Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan

ABD'nin Boston kentinde önünde diz çöken bir siyahi köle bulunan ülkenin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ı tasvir eden heykel kaldırıldı.

ABD'nin Boston kentinde önünde diz çöken bir siyahi köle bulunan ülkenin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ı tasvir eden heykel kaldırıldı.

Boston kenti yönetimi, "Archer Alexander" adlı siyahi bir kölenin Lincoln'ın önünde diz çöktüğünü tasvir eden ve "ırkçı" olarak nitelendirilen heykelle ilgili kararını açıkladı.

Heykelin, kentten kaldırılması için 12 binden fazla kişi dilekçe imzalamış ve Boston Kamu Sanatı Komisyonu da oy çokluğuyla heykelin kaldırılmasını onaylamıştı.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesi sonucu, ülkedeki ırkçılık tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Abraham Lincoln, Lincoln, Boston, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan 'Lincoln heykeli' kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona evinde Eibar ile 1-1 berabere kaldı Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı
Arsenal, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti Arsenal, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti         
23:40
Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak         
23:13
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Bir kişi yaralandı Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Bir kişi yaralandı         
22:56
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı         
19:55
Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu         
17:42
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 23:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boston'da, önünde diz çöken köle bulunan "Lincoln heykeli" kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei