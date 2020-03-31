Botsvana'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Slumber Tsogwane, yaptığı açıklamada, başka rahatsızlıkları da bulunan 79 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tsogwane, söz konusu kişinin, 15 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Öte yandan Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Ülkede şimdiye kadar 4 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.