Son Dakika › Güncel › Botsvana'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Botsvana'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Devlet Başkanı Yardımcısı Slumber Tsogwane, yaptığı açıklamada, başka rahatsızlıkları da bulunan 79 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tsogwane, söz konusu kişinin, 15 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.
Öte yandan Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Ülkede şimdiye kadar 4 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Son Dakika Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ölüm raporuna sehven "bulaşıcı hastalık" yazılınca 3 mezarlığa da defnedilemedi