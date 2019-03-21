Son Dakika Haberleri: Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)

Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1)

19 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, boya ve madeni yağ satan dükkanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Boya ve Madeni Yağ Dükkanı Yandı: 1 Ölü, 2 Yaralı (1), System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, boya ve madeni yağ satan dükkanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 

Yangın, akşam saatlerinde Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Kartepe, Kocaeli, Güncel
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