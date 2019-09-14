Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sinop AFAD ve Boyabat Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği hastanenin cerrahi servisi koridorundaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Servisteki hemşire tarafından kırmızı kod başlatılıp olay yönetim ekibi bahçede toplandı.

Hastane bahçesine itfaiye ekiplerinin girmesinin ardından kurtarma ekibi, yangın çıkan servisteki hastaları sedyelerle acil servis otoparkı önüne kurulan geçici triyaj alanına götürdü.

Hastane bahçesinde ilk müdahaleleri yapılan hastaların bir kısmı ayakta tedavi edildi bazıları da ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.

İçeride mahsur kalıp çatıya çıkan bazı hastalar da itfaiye merdiveni yardımıyla indirilip sedyelerle triyaj alanına götürüldü.

Yoğun bakım ünitesi ve cerrahi servisinin tahliyesi tamamlandıktan sonra acil otopark alanında kurulan triyaj alanlarında doktor ve sağlık ekipleri tarafından hastalara tıbbi müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekibinin yangını tamamen kontrol altına alması ve hasta güvenliği sağlanması sonrasında afet ve acil durum planı aktivasyonu sonlandırılarak yeşil kod ilan edildi.

Yangın tatbikatı sonunda acil servis önünde temsili ateş yakıldı. İtfaiye eri, yangın tüpüyle yangına nasıl müdahale edileceği hakkında açıklama yaptıktan sonra hastane personeli yangın tüpüyle ateşi söndürdü.

Tatbikatı Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Durağan Devlet Hastanesi Başhekimi Fahri Altaş ve Boyabat Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Sezen Göktaş izledi.