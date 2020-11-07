Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü "Milli Ağaçlandırma Gününe" hazır - Son Dakika

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü "Milli Ağaçlandırma Gününe" hazır

07.11.2020 11:11
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında etkinlikler başladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında etkinlikler başladı.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" için hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğü, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 orman fidanlık müdürlüğünde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinlik kapsamında bir sürpriz de yapılacak.

"Milli Ağaçlandırma Günü", ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacıyla 11 Kasım'da saat 11.00'de düzenlenecek.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Boyabat ve Saraydüzü İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine 3 bin 500 çam tohumu çimlendirme kitini teslim etti.

Çimlendirme kitleri milli eğitim müdürlüğü yetkililerince önümüzdeki hafta karton saksılarıyla birlikte öğrencilere dağıtılacak.

Dağıtılacak tohumlar, öğrenciler tarafından saksılarda fidana dönüştürülüp, bir yıl sonra oluşacak fidanların toprakla buluşması hedefleniyor.

Bu şekilde çocuk ve gençlerin ağaç sevgisi kazanmaları ve ormanların korunmasında daha bilinçli olmaları amaçlanıyor.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde, 3 Ağustos'ta Koçak köyünde çıkan orman yangınında zarar gören alanlara Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve diğer protokol görevlilerinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, kendisini ziyaret eden ilkokul öğrencisi Zehra Türkmen'e çam fidanı tohum çimlendirme kiti hediye edip, bir yıl sonra yetişecek çam fidanını toprakla buluşturmasını istedi.

Demir, insanlara ağaç sevgisinin çocuk yaşta kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ağacı, yeşili ne kadar seversek, ormanlarımızı yangın ve her türlü zarardan o kadar çok korumuş oluruz. Vatandaşlarımızı fidan dikme etkinliğimize bekliyorum." dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Boyabat, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü 'Milli Ağaçlandırma Gününe' hazır - Son Dakika


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