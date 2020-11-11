Boyabat'ta fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Boyabat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Koçak köyünde oluşturulan alanda etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, toprakla buluşturulan fidanların geleceğe nefes olmalarını temenni etti.

Fidanların hayırlı olmalarını dileyen Çetin, "Bu bölge yaz ayında çıkan yangında zarar gördü. Biz de bugün gelecek kuşaklarımıza nefes olması için fidanlarımızı dikeceğiz." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.