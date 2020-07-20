Boyabat'ta kurbanlık hayvan sevkiyatı - Son Dakika

Boyabat'ta kurbanlık hayvan sevkiyatı

Boyabat ilçesinden Trakya Bölgesi'ndeki illere 876 büyükbaş kurbanlık sevk edildi.

Boyabat ilçesinden Trakya Bölgesi'ndeki illere 876 büyükbaş kurbanlık sevk edildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Boyabat'tan kurbanlık hayvan sevkiyatına başladıklarını söyledi.

İlk etapta 876 büyükbaş hayvanın sevk edildiğini ifade eden Usta, şöyle konuştu:


"Toplam 32 işletmeden şu ana kadar 876 kurbanlık ilçemizden çıkış yapmıştır. Kalan 14 işletmeden 760 büyükbaş kurbanlıkların sevk işlemleri arefe gününe kadar tamamlanacaktır. Boyabat'taki vatandaşlarımız da hayvan pazarından kurbanlık ihtiyaçlarını temin edebilirler. Gerektiğinde hayvan pazarında denetim görevlerini yapacak veteriner hekimlerimize kurbanlıklar hakkında danışabilirler."

Trakya Bölgesi, Murat Usta, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta kurbanlık hayvan sevkiyatı - Son Dakika
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