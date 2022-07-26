Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı

26.07.2022 08:23

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın en ilginç yönü ise öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırmaları oldu. İlginç kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Davutlar'da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı. Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti. Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı. Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Aydın açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı Aydın açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı 8 yıldır hastalıkla boğuşan Taşkan, donör bekliyor 8 yıldır hastalıkla boğuşan Taşkan, donör bekliyor
Kaynak: İHA

Kuşadası, Davutlar, Aydın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 08:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement