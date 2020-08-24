Boyner'den müşterilerin hayatını kolaylaştıran yeni hizmet

Boyner, arabaya servis hizmetini başlattığını duyurdu. İnternet mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde, mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğini tercih eden müşterilere bir de ayrıca arabaya teslimat seçeneği sunuluyor.

Alışverişte müşterilerine hizmetler geliştirmeye devam eden Boyner, arabaya servis hizmetini hayata geçirdi. Sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yeni hizmetini devreye alan marka, müşterilerinin internet mağazası boyner.com.tr'den yaptığı alışverişlerini arabalarına teslim ediyor.

Müşterilerin hayatını kolaylaştıran bir deneyim

Günün yoğun temposunda zaman kazanmak isteyen ve pandemi kaygısı nedeniyle AVM'ye girmeyi tercih etmeyenler için geliştirilen arabaya teslimat hizmeti için boyner.com.tr alışverişlerinde mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğinin seçilmesi ve ardından arabaya teslimat seçeneğinin işaretlenmesinin yeterli olduğu belirtildi. Gelen SMS ile randevuları oluşturulan müşteriler belirtilen gün ve saatte alışveriş merkezinin otopark alanında araçlarından inmeden ürünlerini teslim alabiliyor.

6 mağazada hizmet veriliyor

Söz konusu hizmetin ilk aşamada İstanbul ve Ankara'da olmak üzere toplam 6 AVM'de başladığı belirtildi. Hizmetin önümüzdeki dönemde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL