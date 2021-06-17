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Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı - Son Dakika

Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı

17.06.2021 12:13

Bursa'da yaşanan olayda otomobilin bagajına oturan bir çocuk, boynuna ip bağladığı atı peşinden koşturdu. Sosyal medya hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, emniyet ekipleri harekete geçti. Araç sahibinin kimliğini belirleyen ekipler, kişiye 7 bin 391 lira ceza yazdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda bir otomobilin bagajında oturan çocuğun atın boynuna bağladığı ipi çekerek koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı.

DURUMU GÖRENLER TELEFONA SARILDI

At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, araç şoförünü uyararak olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Aracın bagajına oturan çocuk, boynuna ip bağladığı atı kilometrelerce koşturdu! Tepki çeken olaya ceza yağdı

ARAÇ SAHİBİNE 7 BİN 391 LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanununu gereğince toplamda 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı.

Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı
Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı

Osmangazi, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı - Son Dakika


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