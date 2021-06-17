Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda bir otomobilin bagajında oturan çocuğun atın boynuna bağladığı ipi çekerek koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı.
At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, araç şoförünü uyararak olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanununu gereğince toplamda 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı - Son Dakika