Bozay ve Tülay Durdu Ankara'da Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'daki Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Üyesi Tülay Durdu ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Üyesi Tülay Durdu ile Ankara'da görüştü" denildi.