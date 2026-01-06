Bozbey\'e Saldırı Girişimi

BOZBEY'DEN İŞ İSTEMİŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, ağabeyi Şaban B. (38) ile birlikte saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski CHP'li belediye meclis üyesi Recep B.'nin (36), Başkan Bozbey'den daha önce kendisine iş bulmasını istediği öğrenildi. 2019-2024 yılları arasında Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Recep B.'nin 2, ağabeyi Şaban B.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirtildi. Mustafa Bozbey konuşma yaptığı sırada Recep B. ile Şaban B.'nin, saldırı amacıyla kürsüye yöneldiği ve bu sırada koruma polislerin araya girerek fiziki müdahaleyi engelledikleri kaydedildi.

Esra TÜRKER/BURSA,