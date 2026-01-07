Başkan Bozbey\'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yaşanan olayda, eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye yönelerek saldırı girişiminde bulunmuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen koruma polisleri ve zabıta ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Başkan Bozbey sağlık kontrolünden geçirilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler de kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep B. ile Şaban B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.