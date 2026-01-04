Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu.
Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi.
Öte yandan, gemide petrol yükü olmadığı ve 26 personelin bulunduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3-sayfa › Bozcaada'da Ham Petrol Tankeri Karaya Oturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.