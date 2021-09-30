Bozcaada'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.G. isimli şahsın Bozcaada'daki işletmesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır vaziyette bin 300 litre şarap ve 7 adet kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi.

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