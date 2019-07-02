Son Dakika Haberleri: Bozcaada'daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama
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Bozcaada'daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama

1 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi.

Bozcaada'daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavga sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa
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