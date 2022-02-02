Üye Girişi
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

02.02.2022 17:39
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, 2'si dışında fırtına nedeniyle iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, 2'si dışında fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

YORUMLAR
500

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:34 Dehşete düşüren ayrıntı! Cani koca, eşini öldürdükten sonra bıçağı karnının içinde hareket ettirmiş
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement