Bozkır'a yeni sosyal park yapılacak - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yıllardır atıl durumda olan yeni kütüphanenin yanındaki araziye Bozkır Belediyesi tarafından yapılacak sosyal parkla ilçenin ortasından geçen Çarşamba çayının cazibesi artacak.



Çalışmaları yerinde inceleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçenin yeşil dokusuna önem verdiklerini belirterek, kişi başına düşen yeşil alanı daha da arttırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Yapımı devam eden parkta bitki çeşitliliğinin ön planda olacağını vurgulayan Saygı, şunları kaydetti:

"İlçemizin ortasından geçen Çarşamba çayı dolayısıyla Türkiye'de bu özelliğe sahip sayılı ilçeler arasındayız. İlçemizin güzelliğine güzellik katan Çarşamba çayını daha da güzelleştirmek, Çarşamba çayından sosyal anlamda daha fazla yararlanabilmek için çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezimizde, Çarşamba çayı kenarında yıllardır atıl durumda olan, malzeme stok yeri olarak kullanılan arazide düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Hem buradaki kötü görüntüyü ortadan kaldırıyoruz, hem de ilçemize bitki çeşitliliğinin fazla olduğu bir sosyal park kazandırıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Çarşamba çayımızın 2 kenarında toplam 3 kilometrelik bir yürüyüş, dinlence ve aktivite alanı oluşturacağız."



Saygı, 10 ayda ilçe genelinde 40 bin fidan dikiminin gerçekleştirdiklerini anımsatarak, fidan dikiminin yanı sıra tıbbi aromatik bitki bahçeleri de oluşturmaya başladıklarını ifade etti.

Çarşamba çayı kenarında özellikle lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Saygı, "Geçen yıl Çarşamba çayı kenarında yer alan yürüyüş yollarımıza lavanta dikimi gerçekleştirdik. Aygır pınarında 3.500 metrekarelik lavanta bahçesi oluşturuyoruz. Bahçemizden verim almaya başladıktan sonra belirlediğimiz diğer alanlara da kekik ve hatmi çiçeği bahçesi oluşturacağız. Bu çalışmalar neticesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza nektar da sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.