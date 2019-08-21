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Bozkır'da arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

54 dakika önce

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından arı yetiştiriciliği, organik bal üretimi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında eğitim verildi.

Bozkır'da arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından arı yetiştiriciliği, organik bal üretimi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında eğitim verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır Dereköy Hizmet Binası Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerini Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Arıcılık Teknikeri Sümeyye Polat ve Ziraat Mühendisi Latife Açla tarafından verildi.
Eğitime mahallede ve komşu mahallelerde arıcılık faaliyeti yürüten üreticiler katıldı.
Tarımsal Eğitim çalışmaları dolayısıyla açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Ramazan Deniz, "Konya Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde gerçekleştirmiş olduğu tasarımsal eğitimleri önemsiyoruz. Arıcılığın baba mesleği olması ve mahallemizde çok sayıda vatandaşımız tarafından iştigal edilmesi hasebiyle mahallemiz için katma değeri olan bir konu." dedi.
Dereköy, Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:48 Kaynak: AA
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