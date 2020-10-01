Bozkır'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 5. Bölge Şefi Muammer Bayram ile birlikte Çağlayan, Akçapınar, Üçpınar, Kovanlık, Karabayır, Elmaağaç, Tepearası,Tepelice ve Sogucak yaylasına ulaşımı sağlayan ana yoldaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yaptığı açıklamada, "İlçemizin birçok yaylasına ulaşımı sağlayan ana yoldaki asfaltlama çalışmalarından dolayı başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar'a, 5.Bölge Şefi Muammer Bayram'a ve özverili çalışan ekibine teşekkür ederim." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Saygı, "Pandemi ve ekonomik tedbirlerden dolayı diğer mahallerimizin yayla yollarını da dönemlere ayırarak önümüzdeki yıllarda inşallah tamamlayacağız." dedi.