Bozkır'da musluklardan yayla memba suyu akmaya başladı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde Koski 9. Bölge Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonucunda ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Sorkun Mahallesi yayla memba suyuna kavuşturuldu.

Bozkır Belediyesinden yapılan açıklamada, yayla memba suyunun ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı Sorkun Mahallesi'nde evlerden akmaya başladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, doğal kaynak sularından oluşan yayla suyu hattının sağlık açısından önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşları gönül rahatlığıyla musluk suyu içebilecek şartlara kavuşturduklarını dile getiren Saygı, "İlçemize kazandırdığımız bu hizmet için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Koski Genel Müdürü Ahmet Demir'e, Koski 9. Bölge Şube Müdürü Bekir Küsen ve gece gündüz demeden çalışıp yanımızda olan personeline teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.