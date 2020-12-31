Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 yeni atama - Son Dakika

Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 doktorun ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı 96. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bozkır Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak Opr. Dr. Onur Coşkun, anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak Uzm. Dr. Hatice Eyiol ve tabip olarak Dr. Elif Esen atandı.

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemize yeni atanan ve yakın zamanda görevlerine başlayacak olan bu branşların dışında, kurumumuzda mevcut durumda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, KBB uzmanı, nöroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız poliklinik hizmeti vermektedir. Ayrıca bir diyetisyenimiz ve diş polikliniğimizde görevli diş tabiplerimiz de hastanemizde hastalarımıza poliklinik hizmeti sunmaktadırlar. Yapılan atamaların ilçemize, halkımıza, hastanemize ve kurumumuza ataması yapılan tabip ve uzman tabiplerimize hayırlı olmasını temenni ederiz."