Bozkırın Tezenesi" Şiir Antolojsine İlham Oldu

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD), şairlerin eserlerini bir araya getirerek hazırladığı şiir antolojisine bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünün adını verdi.

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD), şairlerin eserlerini bir araya getirerek hazırladığı şiir antolojisine bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünün adını verdi.



KIYŞAD Başkanı Veysel Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır hizmet veren derneğin özellikle Türkçe'nin kullanımı ve Kırşehir'in çok önemli değeri Aşık Paşa'nın tanıtımı için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Kırşehir'in önemli değerleri ve alperenlerini içeren şiirleri bir araya getirerek şiir antolojisi çıkarmak için dernek olarak çalışma yaptıklarını belirten Turgut, hazırlığı tamamlanan kitabın basımının da yapıldığını ifade etti.



Antolojide 62 şiir bulunduğunu anlatan Turgut, şöyle konuştu:



"Geçen yıl çalışmalarımızı tamamlayarak Gönül Dağı adında Kırşehir şairleri antolojisi çıkardık. Şiirleri bulunan 62 şairden 29 tanesi derneğimizin üyesi. Geri kalanlar da çeşitli illerdeki Kırşehirli şairler. Çoğunluğu Kırşehir, Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Kırşehir topraklarında yetişmiş, burada yaşamış Kırşehir alperenlerinin adına yazılmış şiirler. Sadece bu konu işlenirse sıkıcı olabilir diye aşk ve özlem şiirleri de koyduk. 62 şairimizin şiirini bir antoloji haline getirdik."



Kenti dünyaya tanıtan Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü kitaba isim olarak verdiklerini dile getiren Turgut, "Neşet Ertaş'ın tanınmasını sağlayan ilk türkülerinden Gönül Dağı ismini antolojimize koyduk. Kapağımızda da Ahi Evran-ı Veli' resmini değerlendirdik. Gönül Dağı'nın içinde gönül yarası, aşk, volkan ve pek çok konuyu içerir. Arka sayfada Ahilik prensipleri ve Ahi Evran-ı Veli hakkında bilgi mevcut. Kırşehir'in diğer önemli değerlerine de kitabımızda yer verdik." dedi.



Turgut, bundan sonra çıkaracakları antolojilerde Aşık Paşa'nın resmi ve bilgilerinin yer alacağını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi

Şarkıcı Leman Sam, Sahnesinde Kendisine Eşlik Eden Köpeğin Zehirlendiğini Öğrenince Sitem Etti