Bozkurt "Ereğli'ye faydalı işler yapacağız" - Son Dakika

Bozkurt "Ereğli'ye faydalı işler yapacağız"

11.11.2020 16:00
Bozkurt

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetimini İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği Başkanı İsmail Aydın ve Yönetimi, Bölücek Mahallesi Azaları ile Ereğlililer Derneği Başkanı Birkan Demirel ve Yönetimi ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetimini İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği Başkanı İsmail Aydın ve Yönetimi, Bölücek Mahallesi Azaları ile Ereğlililer Derneği Başkanı Birkan Demirel ve Yönetimi ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatına ilk ziyaret, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette, birbirlerine çok çabuk adapte olduklarını ifade eden Bozkurt ve Kütükçü; karşılıklı iyi niyet çerçevesinde Ereğli'deki eksiklerin giderilmesi için birlikte hareket etme temennilerini dile getirdi. İlçe Başkanı Bozkurt, ziyaretten dolayı Müftü Kütükçü'ye teşekkür ederek, "Her türlü ihtiyaç ve sıkıntıda Müftülüğümüzün yanındayız" dedi.

AK Parti'ye günün ikinci ziyareti Avrupa Karadeniz Ereğlililer Derneği tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Aydın, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u yeni görevinden dolayı tebrik ederken; Bozkurt ise Aydın'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyarette Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol da hazır bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ve Yönetimi, günün bir diğer ziyaretinde ise Bölücek Mahallesi Azalarını ağırladı. Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ziyarette Azalar, Muhtar Şişman'ın selamını ilettikleri İlçe Başkanı Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileğinde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetimi, günün son ziyaretinde ise Ereğlililer Derneği Başkanı Birkan Demirel ile Yönetimini ağırladı. Dernek Başkanı Demirel, İlçe Başkanı Bozkurt ve ekibine görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek "Size ve Yönetiminize başarılar diliyoruz" dedi. Bozkurt da nazik ziyaretlerinden dolayı Ereğlililer Derneği Yönetimine teşekkür ederken; "İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin de desteğiyle, hep beraber Ereğli'ye faydalı olmaya çalışacağız" dedi. - ZONGULDAK

Bozkurt Ereğli'ye faydalı işler yapacağız
Bozkurt Ereğli'ye faydalı işler yapacağız
Bozkurt Ereğli'ye faydalı işler yapacağız
Bozkurt Ereğli'ye faydalı işler yapacağız

İsmail Aydın, AK Parti, Avrupa, Aydın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bozkurt 'Ereğli'ye faydalı işler yapacağız' - Son Dakika


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