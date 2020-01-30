Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Muğla'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden keman sanatçısı Seyit Çevik, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Muğla'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden keman sanatçısı Seyit Çevik, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Keskin ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törende, Çevik'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Çevik'in naaşı, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale, Keskin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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