Bozova\'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden nene ve iki torununun cenazesi toprağa verildi.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüpün patlaması ve ardından çıkan yangında ölen Zeynep (60) ve torunları Elif (4) ve bebek Arif Şeyho'nun otopsi işlemleri tamamlandı.

Kırmızıpınar Camisi'ne getirilen 3 kişinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, hayatını kaybenlerin yakınları ile Bozova Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

