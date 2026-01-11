Bozova'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozova'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bozova\'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu ölen nene ve torunları toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden nene ve iki torununun cenazesi toprağa verildi.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüpün patlaması ve ardından çıkan yangında ölen Zeynep (60) ve torunları Elif (4) ve bebek Arif Şeyho'nun otopsi işlemleri tamamlandı.

Kırmızıpınar Camisi'ne getirilen 3 kişinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, hayatını kaybenlerin yakınları ile Bozova Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta dün Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlamış ve ardından çıkan yangında 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Bozova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozova'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bozova'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.