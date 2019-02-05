Bozulan Yolların Bakımları Yapılıyor
8 dakika önce
Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçeyi uzun süre etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalı havanın ardından açan güneşli hava ile birlikte yol güzergahlarında bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.
Bodrum
Belediyesi ekipleri, ilçeyi uzun süre etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalı havanın ardından açan güneşli hava ile birlikte yol güzergahlarında bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer, yağış nedeniyle bozulan yolları, yarımada genelinde tespit ederek yama asfaltla kapladıklarını ve çalışmaların ivedilikle devam ettiğini belirtti.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalarda, Fen İşlerinin iki ayrı asfalt ekibi, güneşli havayı fırsat bilerek sahada hızla çalışmalarına başladı. Yarımada genelinde aciliyet durumuna göre belirlenen mahallelerde, hafta sonundan itibaren başlayarak sırasıyla çalışma yapan ekipler, ana arterlerde sürdürülen çalışmalar kapsamında 160 ton vakumlu torba asfalt ile 1300 ton rotmiks asfalt soğuk yaması kullandı.
İlçe merkezi, Bitez
, Ortakent
, Karaova, Gündoğan
ve Torba bölgelerinde, Bodrum Belediyesi sorumluluk sahasına giren arterler üzerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler ardından Gümüşlük
'e geçti. Turgutreis
, Akyarlar
, Gölköy
ve Türkbükü'nde de çalışmalar yapacak olan ekipler, güvenli ulaşımın yeniden sağlanması için bozulan yolların bakımlarını yarımada genelinde tamamlayacak. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:20 Kaynak: İHA
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