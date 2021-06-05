Bozüyük HEM yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Giyim ve El Sanatları Yol Sonu Sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde yaygın eğitim haftası etkinliklerinin son gününde kurumda yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışı Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Orhan tarafından yapıldı. Pandemi nedeniyle sık sık ara vermek durumunda kalınan kurslara rağmen kısa sürede hazırlanan ürünlerden oluşan sergi izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Giyim, makine ve el nakışı, tel kırma, iğne oyası, örgü, filografi, çini, seramik, hat vb dallarda yapılan ürünlerden oluşan sergi 10 Haziran 2021 tarihine kadar saat 09: 00-17: 00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olarak kontrollü bir şekilde gezilebilecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, sergide emeği geçen tüm öğretmen ve kursiyerleri kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi. - BİLECİK