Bozüyük'te 10 Kasım Anması

(BİLECİK) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Bozüyük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 10 Kasım programı, Atatürk'ün huzuruna çelenklerin sunulması ile başladı. Sırasıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saat 9'u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de hayat durdu.

2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken; göndere çekilen Türk bayrağı yavaş yavaş yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler sona ererken; protokol üyeleri ve vatandaşlar, Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne geldi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Arif Nihat Asya Ortaokulu Okul Müdürü Ömer Obuş tarafından yapıldı. Obuş'un konuşmasının ardından video gösterisi sunuldu, şiirler okundu, okul korosunun gösterisi izlendi ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Anma programına Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.