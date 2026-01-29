Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Bozüyük ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet ekiplerinin, suçla mücadele ve farkındalık oluşturma amacıyla sahadaki bilgilendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BİLECİK