Bozyazı'da Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ve bir grup emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Alp Eren Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Yılmaz, "Türk Polis Teşkilatı, toplumsal düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi ve ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi için cansiperane çalışmaktadır. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdir edilecek başarılar elde etmiştir. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Bu vesileyle canları pahasına bu güzel vatanımız için şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sağlıklı yaşam dilerim" dedi.

Ziyarette, bayan polis memuru Nilgün Bahar, Kaymakam Yılmaz'a çiçek verdi. - MERSİN