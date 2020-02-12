BP'den 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirme hedefi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BP'den 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirme hedefi - Son Dakika Ekonomi

BP'den 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirme hedefi

6 saat önce

İngiliz enerji şirketi BP'nin (British Petroleum) yeni Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, şirketin operasyonlarında sera gazı emisyonunun en geç 2050 yılına kadar sıfır seviyesine indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

BP'den 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirme hedefi, System.String[]

İngiliz enerji şirketi BP'nin (British Petroleum) yeni Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, şirketin operasyonlarında sera gazı emisyonunun en geç 2050 yılına kadar sıfır seviyesine indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Looney, 111 yıllık enerji şirketinin operasyonlarındaki sera gazı emisyonunun en geç 2050 yılında, eğer mümkün olabilirse daha da erken bir zamanda sıfır seviyesine çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

Looney, aynı zamanda 2050 yılına kadar şirketin ürünlerindeki karbon yoğunluğunun da yüzde 50 seviyesinde azaltılacağını kaydetti.

BP Üst Yönetcisi Looney yine 2050 yılına kadar tüm önde gelen petrol ve doğalgaz tesislerine metan ölçüm cihazlarının yerleştirileceğini, operasyonların tamamında metan yoğunluğunun yüzde 50 azaltılacağını söyledi.

Looney, "Dünyanın karbon bütçesinin bir sonu var ve bu hızla azalıyor. (Sera gazı emisyonunda) Net sıfır seviyesine hızlı bir geçiş yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Dünyadaki tüm enerji sisteminin dönüştürülmesi için trilyonlarca dolarlık yatırımın yapılmasının gerekeceğini belirten Looney, şöyle devam etti:

"Bu, tabii ki bir zorluk olacak. Fakat aynı zamanda inanılmaz büyük fırsat da olacak. Benim açımdan ve hissedarlarımız açısında çok açık; BP olarak bu amaca hizmet etmek için kendi payımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Değişmemiz gerekiyor ve değişmek istiyoruz. Dünya için ve BP için doğru olan bu."

Looney, şirketin ayrıca önümüzdeki dönemde düşük karbon enerjisine daha fazla, petrol ve doğal gaza ise daha az yatırım yapacağını belirtti.

BP'den yapılan açıklamada şirketin dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla dört birimin oluşturulmasının (üretim ve operasyonlar, tüketiciler ve ürünleri, gaz ve düşük karbon üretimi, inovasyon ve mühendislik) planlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak çevreci sivil toplum hareketi Greenpeace'den yapılan açıklamada ise, "Bu iddialı karar değil. Hatta bunun yanına bile yaklaşamaz. BP halen yeni petrol ve doğalgaz üretimi için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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