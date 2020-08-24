Brent petrol 45 doların üzerinde

Açıklanan ekonomik verilerin, Covid-19 krizinden toparlanmanın yavaş geliştiğini göstermesi üzerine, geçen haftanın son işlem gününde 45 doların da altına inen Brent petrolün varil fiyatı yeniden bu düzeyine üzerine döndü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısı sonrası, petrol piyasalarında toparlanmanın beklenenden yavaş geliştiği belirtilmişti.

Toplantıda ayrıca, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlanmıştı.Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.İş Yatırım'ın, emtia vadeli kontratları analizinde, "Petrolde ekonomik toparlanma kaynaklı talep endişeleri ile satıcılı bir gün olurken ABD kapanışına gelindiğinde WTI ve Brent petrolün her ikisi de yüzde yüzde 1.25 kayıplı olarak işlem görmekteydi" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.58 artışla 45.47 dolar,Batı Teksas yüzde 0.31 artışla 42.39 dolar,altın yüzde 0.32 düşüşle 1,932.74 dolar,gümüş yüzde 1.25 düşüşle 26.38 dolar,bakır yüzde 0.64 artışla 6,494.00 dolar,platin yüzde 0.45 düşüşle 918.96 dolar,paladyum yüzde 0.68 düşüşle 2,165.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya yükseldi.Ünlü&Co/DAHA'nın "Ons altın dirençli kalmaya çalışıyor" başlıklı analizinde, son dönemdeki geri çekilmeye karşın altın fiyatlarının dirençli kalma çabasını sürdürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Bunda özellikle korona virüs vakalarında artışın hız kesmeden devam ediyor olmasının büyük etkisi olduğunu söylemek mümkün. "Ayrıca virüsün ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı azaltmak için teşvik beklentilerinin geçerliliğini koruyor oluşu da likidite bolluğu kanalıyla değerli metalleri desteklemeye devam ediyor. "Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının Ağustos ayı başından bu yana alçalan tepeler yaparak hareket etmesinin risk yarattığını düşünüyoruz."Dolayısıyla 2,000 doların aşılmasını sağlamayacak yukarı yönlü fiyat hareketleri düzeltme riskinin devam ettiğine yönelik sinyal olarak kabul edilebilir.

"1,870 doların altındaki rakamların ise satış baskısını artıracağını düşünüyoruz."