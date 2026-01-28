Brent Petrol Fiyatı 66,95 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 66,95 Dolar

28.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, soğuk hava koşulları ve zayıf dolar etkisiyle 66,95 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 66,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 66,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,82 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, ABD'de aşırı soğuk hava koşullarının petrol üretimini ve Körfez Kıyısı'ndan ihracatı aksatması ile ABD dolarındaki zayıflama etkili oldu.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, ölümlerde trafik kazaları ile aşırı soğuğa maruz kalmanın etkili olduğunu bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

Elektrik kesintisi takip verilerine göre 554 binden fazla kişi elektriksiz kalırken ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD Körfez Kıyısı'ndan yapılan petrol ihracatı da durma noktasına geldi.

Piyasa tahminleri, hafta sonu günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol arzının geçici olarak devre dışı kaldığına işaret etti. Yetkililer, ülkenin üçte ikisini etkileyen soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde de süreceği ve tehlikeli seyahat koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD'de arz tarafında yaşanan kesintiler, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde arzın daralacağı beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 247 bin varil gerilediğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 450 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentilerin aksine gelen bu düşüş, ABD'de talebin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Doların zayıflaması da petrol fiyatlamalarını destekledi. Dolar endeksi, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve jeopolitik politikalarına dair endişiler nedeniyle dün yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD dolarındaki zayıflamanın, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan piyasalar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında politika faizini sabit bırakmasını beklerken yatırımcıların odağı karar metni ve yönlendirmelere çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 70 doların direnç, 59 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ??????????????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Hava Durumu, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 66,95 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:53:48. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı 66,95 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.