Brent Petrol Fiyatı Düştü
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düştü

06.01.2026 09:34
Brent petrolün varil fiyatı, petrol arzındaki artış beklentisiyle 61,43 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 61,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamasının ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede arzın yeniden devreye girebileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti. ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

ABD'li büyük petrol şirketlerinin Venezuela'da devreye gireceğinin altını çizen Trump, bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla petrol altyapısını onaracağını ve üretimin yeniden canlandırılacağını ifade etmişti.

ABD yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda temaslara başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini sınırlarken, orta vadede ülkenin petrol arzının yeniden artabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı, piyasaya ilave arz gelmeyeceği mesajı vererek kısa vadede petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

Ancak küresel talep görünümündeki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü artış, söz konusu kararın fiyatlarda kalıcı yükselişe sebep olmasını engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.???????

Kaynak: AA

