Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düştü

02.02.2026 10:22
Brent petrol varil fiyatı, İran ile ABD arasındaki müzakerelerle 65,53 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,53 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 70,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,73 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6 azalışla 65,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,42 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ham petrol fiyatlarındaki risk primini kısmen ortadan kaldırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduklarını belirtirken, netice konusunda umut vermedi.

ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Bu, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." ifadesini kullandı.

Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.

Geçen hafta İran'a yönelik olası ABD askeri adımlarına ilişkin endişeler ve soğuk hava nedeniyle yükselen fiyatlar, İran'ın Washington ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik haber akışıyla aşağı yönlü hareket etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, pazar günü gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantıda, mevcut sağlıklı piyasa koşulları doğrultusunda petrol piyasasında istikrarı destekleme taahhütlerini yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz ülke, mevsimsellik nedeniyle martta üretim artışlarını durdurma kararını teyit ederken, günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde geri dönebileceğini belirtti.

Toplantıda, gönüllü üretim kesintilerine tam uyum ve aşırı üretimin telafisi vurgulanırken, piyasa koşullarının aylık olarak izleneceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart 2026'da yapılacağı açıklandı.

OPEC+ grubunun beklentiler doğrultusunda üretimi sabit tutması, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,37 doların direnç, 59,20 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

