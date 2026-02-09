Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

09.02.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 67,09 dolara geriledi, düşüşün nedeni İran ile müzakereler.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,66 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 67,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,76 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, İran'ın nükleer programına ilişkin Washington ile Tahran arasında müzakerelerin süreceğinin açıklanması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.

Maskat'taki görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ve küresel ham petrol tedariki açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran'a yönelik bölgesel gerilim algısını zayıflatarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

Ayrıca, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,23 olurken dolar endeksi yatay şekilde 97,6 seviyesinde seyrediyor. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 70,17 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

10:08
Türkiye’nin nüfusu, 2025’te bir önceki yıla göre 427 bin kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 10:23:36. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.