Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi
30 dakika önce
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.
İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:13
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