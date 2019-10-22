Son Dakika Haberleri: Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi
Son Dakika Dünya Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi

Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi

30 dakika önce

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.

Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önerge reddedildi, System.String[]

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Böylece Başbakan Boris Johnson'ın hazırladığı teklif kabul edilmemiş oldu.


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Boris Johnson, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:13 
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