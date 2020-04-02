Brezilya'da Amazon kabilesine mensup çevre aktivisti öldürüldü - Son Dakika

Brezilya'da, Amazon ormanlarında koruma altındaki yerli bir kabilenin üyesi silahlı kişilerce öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, Maranhao eyaleti yetkilileri, Guajajara kabilesinden yerli toprakların savunucusu Zezico Guajajara'nın cansız bedeninin köyünün yakınlarında bulunduğunu belirtti.

Guajajara'nın aynı zamanda eski bir öğretmen ve bölgede yasa dışı ağaç kesimi yapan çetelerle mücadele için kurulan "Orman Muhafızları" isimli grubun destekçisi olduğu, cinayetin kim tarafından işlendiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Guajajara'nın 6 ay içinde cinayete kurban giden 5. aktivist olması, Amazon ormanları koruyucularına yönelik şiddet konusunda endişeleri artırdı.

Brezilya'da, nüfusları yaklaşık 20 bini bulan yerli kabilelerinden biri olan Guajajaralar, 2012'de Arariboia yerli topraklarını korumak için Orman Muhafızlarını kurdu.

Yerli lideri Olimpio Guajajara, Zezico Guajajara'yı, "hayatı savunan bir adam, bir başka yoldaş savaşçı" diye nitelendirerek "Ölümünün yasını tutuyoruz. Ormanı tüm insanlık için koruyoruz, ancak bizi öldürmek isteyen kuvvetli güçler var." dedi.

Diğer yandan, Brezilya Yerli Halklar Derneği (APIB), Guajajara'nın ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.

APIB'den yapılan açıklamada, işlenen son cinayetin, "yerli halka, özellikle de topraklarını işgalcilere karşı korumak için mücadele eden liderlere karşı artan şiddetin bir kanıtı" olduğu belirtildi.

Brezilya'da toprak ve çevre aktivistleri, doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü madencilik ve ağaç endüstrisinin hedefi oluyor.



Amazonlardaki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlardaki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonların korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanlarını korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.