Brezilya'da aşırı yağışlar 11 can aldı - Son Dakika

Brezilya'da aşırı yağışlar 11 can aldı
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RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: AA
RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Sivil savunma yetkilileri, Minas Gerais eyaletinde cuma gününden bu yana aşırı yağışların görüldüğünü açıkladı.
Aşırı yağışlara bağlı sel ve toprak kaymalarının, eyalette 11 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.
Minas Gerais'in yanı sına Rio de Janeiro ve Sao Paulo dahil Brezilya'nın diğer bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği kaydedildi.
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