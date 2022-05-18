Brezilya'da kasırga nedeniyle 182 bin hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Brezilya'da kasırga nedeniyle 182 bin hane elektriksiz kaldı

18.05.2022 09:30
Brezilya'da kasırga nedeniyle 182 bin hane elektriksiz kaldı

SAO Brezilya'nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

SAO Brezilya'nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

"Yakecan" tropikal kasırgası, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkisini gösterdi.

Kasırganın etkisiyle sürüklenen ağaçlar ve büyük cisimler, elektrik direklerini devirdi.

Yetkililer, kasırganın elektrik hatlarında neden olduğu hasar sonrası eyalet genelinde 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Kasırganın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da kasırga nedeniyle 182 bin hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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