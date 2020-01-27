Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 53'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 53'e yükseldi - Son Dakika

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 53'e yükseldi

6 saat önce

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 53'e, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 53'e yükseldi, System.String[]

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 53'e, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.


Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Minas Gerais eyaletinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymalarında ölü sayısı 53'e yükseldi. Minas Gerais eyaletinde 44, Esprito Santo eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralı sayısının 19'a, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.


Olağanüstü hal ilan edildi


Şiddetli yağışlar 72 bin kişinin evlerinden olmasına neden oldu. Sel felaketi nedeniyle 47 şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.


Öte yandan Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'ne göre, Belo Horizonte'de geçtiğimiz Cuma günü kent tarihinin en yağışlı günlerinden biri yaşandı. Kentte olağanüstü hal ilan edilirken eğitime de ara verildiği duyurulmuş, hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmişti. - RIO DE JANEIRO

Brezilya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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