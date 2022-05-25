Brezilya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik dün düzenlediği operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Vila Cruzeiro'da, polisin uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütü üyelerine karşı düzenlediği operasyonda 10 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, dün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini ifade etti.

Polis helikopterlerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu bilgisini paylaşan yetkililer, ayrıca operasyon nedeniyle bölgedeki 20 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz yaptığı açıklamada, operasyonda yaşanan çatışmanın oldukça şiddetli geçtiğini ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, operasyonda 10 şüpheli ile bir sivilin hayatını kaybettiği, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Polis, operasyonun, Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, gasp ve adam öldürme gibi suçları işleyen Comando Vermelho örgütünün bölgede saklanan liderlerini yakalamak için yapıldığını açıklamıştı.